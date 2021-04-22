Kripto para borsası Thodex kullanıcılarının sistemden paralarını çekemediği belirtmesi üzerine şirket art arda bakım çalışmasında olduklarını belirten bi duyuru yayınlamıştı.

Duyurulan sürenin ardından sorunun devam etmesi üzerine şirket bir açıklama daha yapmış, bu kez bakım çalışmasının 4-5 gün süreceğini belirtmişti.

Thodex'te aktif hesabı olan 391 bin kişi sorunun düzelmemesi nedeniyle panik halinde.

Kripto para yatırımcılarını endişelendiren iddia ise Thodex'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto para ile Tayland'a kaçtığı yönünde.

Bakım çalışması mı vurgun mu sorusunu akıllara getiren Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer kimdir?

FATİH FARUK ÖZER KİMDİR?

Faruk Fatih Özer 2008 yılında Koineks şirketi ile kripto para borsasında giriş yaptı, 2017 yılında Thodex’i kurdu.



Thodex şirketi başta Türkiye olmak üzere Myammar, Azerbaycan ve İngiltere gibi ülkelerde de faaliyet gösteriyordu.



Bir dönem e-ticaret sektöründe de aktif olan Faruk Fatih Özer, ardından yazılım teknolojileriyle ilgilenmeye başladı.



Özer son olarak 2020 yılında Gamebridge mobil oyun platformunu kurmuştu.

Thodex'in internet sitesinin kapanmasının ardından Faruk Fatih Özer'in Twitter ve Instagram hesaplarını kapattığı da görünüyor.

Thodex'in kurucusu olan Koinex adlı şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarla Tayland'a kaçtığı da iddialar arasında.