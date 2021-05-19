Thodex'in yazılımcısı Oral Çınar: Kripto para işi nasıldır bilmiyorum

Thodex soruşturması kapsamında dün İstanbul'da yakalanan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan yazılımcı Oral Çınar'ın ifadesi ortaya çıktı.



Oral Çınar, 9 aydır Thodex adlı şirkette çalıştığını kaydererek yazılımcı olarak işe başladığını, 'vas' sistemi üzerinden servis geliştirmesi yaptıklarını ve web tabanlı oyunlarda hizmet hazırladığını anlattı.



Çınar'ın kripto para geliştirmesi yapmadığını savunduğu ifadesinde, video ve futbol içeriği olan benzeri web siteleri hazırlayarak son kullanıcıların GSM operatörler ile yaptıkları servisler geliştirdiklerini söylediği belirtildi.



İKİ İSİM VERDİ



Kripto para geliştirme biriminde çalışmadığını ifade eden Çınar'ın, yetkili kişilerin Ergün ve Cem isimli kişiler olduğunu anlattığı öğrenildi.

''MAAŞIMI ALAMADIM, MAĞDURUM''



Thodex’in kendi internet sitesinde bile üyeliği olmadığını söyleyen Oral Çınar'ın, konularla hiç alakası olmadığını savunduğu vurgulandı. Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Çınar'ın, kendisinin de maaşını alamadığı için mağdur olduğunu savunduğu ifade edildi.