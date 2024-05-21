THY, Afganistan seferlerine yeniden başladı

Yönetim değişiklikliğinden yaklaşık 3 yıl önce Afganistan'a seferlerini durduran Türk Hava Yolları (THY), yeniden uçuşlara başladı.

THY, Afganistan seferlerine yeniden başladı

, Ağustos 2021'de 'da yaşanan yönetim değişimiyle ara verdiği Afganistan uçuşlarına yeniden başladı.

Yaklaşık 3 yıl aranın ardından ilk THY uçağı, Kabil Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Uçağı, 'nin Kabil Büyükelçiliği yetkilileri, Türkiye'nin Afganistan'da bulunan kurumlarının temsilcileri ve Afganistan geçici hükümetinden yetkililer karşıladı.

THY'nin İstanbul-Kabil uçuşlarında salı, çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere karşılıklı olarak haftada 4 sefer yapılacak.

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