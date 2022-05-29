THY Genel Müdürü Ekşi'den 'uçakta maske' açıklaması

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, hastaneler hariç maske takmanın zorunlu olmaktan çıkmasına dair Twitter hesabından "Yarın size maskelerimizin ardından değil, her zamanki gibi tüm içtenliğimiz ile gülümseyeceğiz" paylaşımında bulundu.

Haberler - Anadolu Ajansı 29.05.2022 - 22:30

THY Genel Müdürü Ekşi'den 'uçakta maske' açıklaması

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yarından itibaren maskelerin ardından değil, her zamanki gibi tüm içtenlikleriyle gülümseyeceklerini belirtti.

Ekşi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yarın size maskelerimizin ardından değil, her zamanki gibi tüm içtenliğimiz ile gülümseyeceğiz. Milletçe gayret ettik, kurallara uyduk, sabrettik ve kazandık. Şimdi tebessüm zamanı" ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 vaka sayılarının arka arkaya üç gündür binin altında olduğunu belirterek, hastaneler hariç maskenin mecburi olmaktan çıktığını duyurmuştu.

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