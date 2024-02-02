THY ikinci pilot aday adaylığı başvuruları başladı: Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler?

BAŞVURU ŞARTLARI

• T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,



• En az lisans derecesi mezunu (örgün veya açık öğretim) olmak, yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK denklik belgesi istenmektedir.



• 31.12.2003 tarihinden önce ve 01.01.1994 tarihinden sonra doğmuş olmak,



• Boy uzunluğunun 160 cm’den kısa, 195 cm’den uzun olmamak ve beden-kitle endeksine (20-30 aralığında) uygun olmak,



• Askerlik hizmetini tamamlamış veya eğitim başlangıç tarihi itibari ile en az 2 yıl tecil ettirebilmeyi taahhüt etmek,



• Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,



• Daha önce görev aldığı kuruluşlardan disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak,



• Daha önce THY AO ve THY AO‘nun iştirak şirketlerinden disiplinsizlik veya fesih yoluyla ayrılmış olmamak.



• Mavi kart sahibi veya birden fazla vatandaşlığa sahip adaylar için akıcı ve anlaşılabilir derecede Türkçe konuşabiliyor olmak.



• Daha önce herhangi bir pilot eğitim programına katılım sağlamamış olmak (PPL, CPL, ATPL vb.)



Yabancı Dil (İngilizce) Koşulu



• Başvuru tarihi itibariyle son 2 yıl içinde aşağıda belirtilen İngilizce dil sınavlarının birinden istenen minimum puanı belgelemek



TOEFL (IBT): 60 (speaking : min.18)



IELTS (Akademik veya Genel): 6 (speaking : min.6)



PTE (Akademik): 46 (speaking : min.46)