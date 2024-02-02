THY ikinci pilot aday adaylığı başvuruları başladı: Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler?

THY tarafından ikinci pilot aday adaylığı için iş ilanı açıldı. Türk Hava Yolları (THY), büyüme hedefleri doğrultusunda ikinci pilot aday adayları için başvuruların başladığını duyurdu ve genel şartları açıkladı. Peki, 2024 THY ikinci pilot aday adaylığı başvurusu nasıl yapılır?
TÜM LİSANS MEZUNLARI BAŞVURU YAPABİLECEK
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık 2003 ve 1 Ocak 1994 tarihleri arasında doğan tüm lisans mezunu kişiler, bölüm fark etmeksizin THY ailesine katılım başvurusu yapabilecek.
İstihdam sürecinde başarılı olan adaylar, 2 sene boyunca eğitim görecek.
ADAYLARA BİRÇOK İMKAN TANINACAK
Adaylar eğitim sırasında, 2 brüt asgari ücret maaş, konaklama, kira yardımı, yemek kartı, sigorta ve indirimli bilet haklarından faydalanabilecek.
İKİNCİ PİLOT ADAY ADAYLIĞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İkinci pilot aday adayları alımı ilanı ve diğer açık pozisyon ilanlarına başvurular, THY'nin "kariyer.thy.com" adresinden yapılabiliyor.
BAŞVURU ŞARTLARI
• T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,
• En az lisans derecesi mezunu (örgün veya açık öğretim) olmak, yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK denklik belgesi istenmektedir.
• 31.12.2003 tarihinden önce ve 01.01.1994 tarihinden sonra doğmuş olmak,
• Boy uzunluğunun 160 cm’den kısa, 195 cm’den uzun olmamak ve beden-kitle endeksine (20-30 aralığında) uygun olmak,
• Askerlik hizmetini tamamlamış veya eğitim başlangıç tarihi itibari ile en az 2 yıl tecil ettirebilmeyi taahhüt etmek,
• Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,
• Daha önce görev aldığı kuruluşlardan disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak,
• Daha önce THY AO ve THY AO‘nun iştirak şirketlerinden disiplinsizlik veya fesih yoluyla ayrılmış olmamak.
• Mavi kart sahibi veya birden fazla vatandaşlığa sahip adaylar için akıcı ve anlaşılabilir derecede Türkçe konuşabiliyor olmak.
• Daha önce herhangi bir pilot eğitim programına katılım sağlamamış olmak (PPL, CPL, ATPL vb.)
Yabancı Dil (İngilizce) Koşulu
• Başvuru tarihi itibariyle son 2 yıl içinde aşağıda belirtilen İngilizce dil sınavlarının birinden istenen minimum puanı belgelemek
TOEFL (IBT): 60 (speaking : min.18)
IELTS (Akademik veya Genel): 6 (speaking : min.6)
PTE (Akademik): 46 (speaking : min.46)
- Etiketler :
- Haberler -
- Thy
- Pilot
- Başvuru