THY, Libya uçuşlarına yeniden başladı

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Mitiga Uluslararası Havalimanı'na ilk uçuş bugün THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ve yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi.



Törende konuşan Bilal Ekşi, uçuşlara yeniden başladıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.



Ekşi, "Türk Hava Yolları olarak, kıtaları birbirine bağlamanın heyecanını bu kez Libya'nın başkenti Trablus'ta hissediyoruz. Tarihi bağlarımız bulunan Libya'ya tekrar sefer başlatmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gelişen pazar ve artan talepler ile birçok kıtayı olduğu gibi Afrika’yı da kültürlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Gelişen ve değişen endüstriyel yatırımlar ile orta ve uzun vadede Afrika kıtasında turizmin ve ticaretin öneminin artacağına inanıyoruz." diye konuştu.



HAT AÇILIŞINA ÖZEL FİYAT



Türk Hava Yolları misafirleri, 23 Mart-15 Mayıs 2024 tarih aralığında satın alacakları biletlerle 28 Mart-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında İstanbul'dan Trablus'a 379, Trablus'tan İstanbul'a ise 299 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek.



Bayrak taşıyıcı şirket, Boeing B737-78D tipi uçaklarla gerçekleştireceği Trablus seferlerini salı, perşembe ve pazar olmak üzere haftada 3 gün icra edecek.