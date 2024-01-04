THY uçağı kedi nedeniyle pist başından geri döndü

Atina seferini yapmaya hazırlanan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçak pist başından döndü. Yolcu uçağının pist başına geri dönme sebebinin, sahibinin elinden kaçan ve kabinde dolasan bir kedi olduğu öğrenildi.

THY uçağı kedi nedeniyle pist başından geri döndü

'nin İstanbul-Atina seferini yapmak için yolcu alımını tamamlayan uçağı, kalkış için pist başına ilerlemeye başladı.

Bu sırada bir yolcu tarafından bilet ve rezervasyon yapılmadan uçağa kaçak olarak bindirilen , kabin bagajından kaçarak gezmeye başladı.

YOLCU KARA LİSTEYE ALINACAK

Kabin ekibi durumu pilota bildirdi. İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkeziyle irtibata gecen pilot park pozisyonuna geri döneceğini söyledi.

Uçak sorunsuz bir şekilde park pozisyonuna geri dönerken, kafessiz ve biletsiz olarak uçağa bindirilen kediyle sahibi uçaktan indirildi. Daha önce de bu gibi davranışlarda bulunduğu tespit edilen yolcuya havayolu şirketi tarafından kara liste prosedürü uygulanacağı öğrenildi.

THY'nin Atina seferi kabinde dolasan kedi nedeniyle gecikmeli olarak gerçekleşti.

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