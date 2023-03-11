THY uçağı tehlike atlattı

Türk Hava Yolları'nın (THY) Ankara-Erzurum seferini yapan TC-JFH kuyruk tescilli uçağı iniş sırasında yaşanan motor sürtmesi nedeniyle bakıma alındı.



THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, TC-JFH kuyruk tescilli ve TK 7072 sefer sayılı Ankara-Erzurum uçağında, Erzurum Havalimanı'na iniş sırasında kuvvetli yan rüzgar sebebiyle motor sürtmesi yaşandı.



Sefer sonrası yolcular uçaktan sorunsuz şekilde tahliye edilirken, uçak görevlilerce bakıma alındı.



Öte yandan, söz konusu seferin dönüşü emniyet kuralları çerçevesinde iptal edildi.

