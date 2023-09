Türk Hava Yolları'nın (THY) TC-JOA kuyruk tescilli, Airbus A330 tipi uçağının iniş takımlarında teknik kontroller sırasında bulunan 30-40 yaşlarında Afrikalı olduğu tahmin edilen bir erkek cesedi bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ceset üzerinde kimlik bulamadı.

Olayla ilgili geniş soruşturma başlatılırken, TC-JOA uçağının iki gün boyunca İstanbul Havalimanı'ndan yapacağı uçuşlar öncesi güvenlik kameraları an be an incelendi. Yapılan inceleme sonucunda herhangi bir bulguya rastlanılmadı. Ceset kimlik tespiti için bugün Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Buradan yolcunun kimliğinin tespit edilmeye çalışılacağı öğrenildi.



AFRİKA UÇUŞLARI MERCEK ALTIN ALINDI

İniş takımlarında ceset bulunan THY uçağının, 10 Eylül’de Moritanya’nın başkenti Nouakchott ve oradan Gambiya’nın başkenti Banjul, 11 Eylül’de ise Gabon’un başkenti Libreville ile Angola’nın başkenti Luanda’dan İstanbul’a uçtuğu öğrenildi.

Kaçak yolcunun bu noktalardan THY uçağına binme ihtimali üzerinde duruluyor.