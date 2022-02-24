THY ve Pegasus Ukrayna uçuşlarını durdurdu

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbass'taki iki bölgeyi tanıdıktan sonra askeri operasyonu başlattı.

Putin'in askeri operasyonu başlatmasıyla Ukrayna hava sahası sivil uçuşlara kapatıldı.

Bu hamle Türk Hava Yolları'nın uçuşlarını da etkiledi.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile bugünkü tüm Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir" dedi.

THY, Ukrayna'da başkent Kiev, Herson, Harkiv, Lviv, Mykolaiv, Odessa ve Zaporijya kentlerine karşılıklı seferler düzenliyordu.

THY: UKRAYNA ÇIKIŞLI-VARIŞLI YOLCULARIMIZA İADE HAKLARI TANIMLANMIŞTIR



Türk Hava Yolları'nın sitesinde yapılan açıklamada, Ukrayna'da yaşanan gelişmeler sonrası Ukrayna çıkışlı-varışlı bilet alan yolculara değişiklik hakkı tanındığı belirtilerek "Değerli yolcularımız, Ukrayna'da yaşanan güncel gelişmeler nedeniyle, 13 Şubat 2022 ve öncesinde biletlenmiş olup, 13-28 Şubat 2022 (dâhil) tarihleri arasında Ukrayna çıkışlı-varışlı seferlerimize kayıtlı olan yolcularımıza özel değişiklik ve iade hakları tanınmıştır" ifadeleri kaydedildi.

Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile bugünkü tüm Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir. — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) February 24, 2022

PEGASUS DA İPTAL ETTİ



Pegasus Hava Yolları, Ukrayna hava sahasının kapatılması nedeniyle ülkeye düzenlendiği seferlerini iptal ettiğini duyurdu.



Pegasus Hava Yolları'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna hava sahası kapatılması nedeniyle 24.02.2022 tarihli Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, değişiklik ya da iade işlemlerinin "flypgs.com/bilet-islemleri" ve mobil uygulamadan ya da 0850 250 67 02 numaralı çağrı merkezi üzerinden ücretsiz yapılabileceği belirtildi.

HARKOV HAVAALANI BOMBALANDI