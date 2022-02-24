THY ve Pegasus Ukrayna uçuşlarını durdurdu

Türk Hava Yolları (THY) ve Pagasus Hava Yolları, Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebiyle ülkeye düzenlediği tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Haberler 24.02.2022 - 08:58

THY ve Pegasus Ukrayna uçuşlarını durdurdu

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Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbass'taki iki bölgeyi tanıdıktan sonra askeri operasyonu başlattı.

Putin'in askeri operasyonu başlatmasıyla hava sahası sivil uçuşlara kapatıldı.

Bu hamle Türk Hava Yolları'nın uçuşlarını da etkiledi.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile bugünkü tüm Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir" dedi. 

THY, Ukrayna'da başkent Kiev, Herson, Harkiv, Lviv, Mykolaiv, Odessa ve Zaporijya kentlerine karşılıklı seferler düzenliyordu.

THY: UKRAYNA ÇIKIŞLI-VARIŞLI YOLCULARIMIZA İADE HAKLARI TANIMLANMIŞTIR

Türk Hava Yolları'nın sitesinde yapılan açıklamada, Ukrayna'da yaşanan gelişmeler sonrası Ukrayna çıkışlı-varışlı bilet alan yolculara değişiklik hakkı tanındığı belirtilerek "Değerli yolcularımız, Ukrayna'da yaşanan güncel gelişmeler nedeniyle, 13 Şubat 2022 ve öncesinde biletlenmiş olup, 13-28 Şubat 2022 (dâhil) tarihleri arasında Ukrayna çıkışlı-varışlı seferlerimize kayıtlı olan yolcularımıza özel değişiklik ve iade hakları tanınmıştır" ifadeleri kaydedildi.

PEGASUS DA İPTAL ETTİ

Pegasus Hava Yolları, Ukrayna hava sahasının kapatılması nedeniyle ülkeye düzenlendiği seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

Pegasus Hava Yolları'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna hava sahası kapatılması nedeniyle 24.02.2022 tarihli Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, değişiklik ya da iade işlemlerinin "flypgs.com/bilet-islemleri" ve mobil uygulamadan ya da 0850 250 67 02 numaralı çağrı merkezi üzerinden ücretsiz yapılabileceği belirtildi.

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