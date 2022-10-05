THY, yetiştirilmek üzere pilot alımı yapıyor (Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler?)

389 uçaklık filosuyla, küresel hava yolu şirketleri arasında filo büyüklüğü bakımından dünyanın en büyük 9’uncu hava yolu şirketi konumuna erişen Türk Hava Yolları, resmi insan kaynakları sitesi kariyer.thy.com üzerinden pilot alımı için ilan açtı. İlana, 1 Ocak 1992 tarihi itibarıyla doğmuş Türk vatandaşı olanlar başvuru yapabilecek.



BAŞVURU NASIL YAPILIR?



Türk Hava Yolları (THY) tarafından yetiştirilmek üzere ikinci pilot aday adayı başvuruları başladı. Başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte, başvuru ayrıntıları belli oldu.



Pilot alımı başvurusu yapmak isteyen adaylar 'kariyer.thy.com' adresi üzerinden başvurularını yapabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,



En az lisans derecesi mezunu (örgün veya açık öğretim) olmak,

(Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK denklik belgesi istenmektedir.)



01.01.1992 tarihinden sonra doğmuş olmak,



Boy uzunluğunun 160 cm’den kısa, 195 cm’den uzun olmaması ve beden-kitle endeksine (20-30 aralığında) uygun olmak,



Askerlik hizmetini tamamlamış veya eğitim başlangıç tarihi itibari ile en az 2 yıl tecil ettirebilmeyi taahhüt etmek,



Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,



Daha önce THY AO veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak,



Daha önce THY AO ve THY AO‘ nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmış olmamak.

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