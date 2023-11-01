THY'de biletleme sorunu: En kısa sürede çözümü için çalışma yapılıyor

Türk Hava Yolları (THY), biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksaklıklar yaşandığını duyurdu.



THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Network altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu aksaklık için özür dileriz. 30 dakika sonra sizlere durum hakkında bilgi vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Üstün, bir sonraki paylaşımında ise, "Network altyapısı kaynaklı sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamaların giderilmesi için ilgili birimlerimiz çalışmalarını sürdürmektedir. Yaşanan durum hakkında güncel bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.



X'ten yaptığı paylaşımda yaşanan durum hakkında güncel bilgileri paylaşmaya devam edeklerini ifade eden Üstün, son duruma ilişkin ise

İstanbul çıkışlı 19.00 - 22.00 arası Türk Hava Yolları'nın tüm seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.



Üstün şu ifadeleri kullandı:



"İstanbul çıkışlı 19.00 - 22.00 arası Türk Hava Yolları tüm seferlerimiz iptal edilmiştir."

THY, iptal edilen İstanbul çıkışlı seferler dolayısıyla biletli yolcuların konaklama, iade ve doğabilecek mahrumiyetlerinin tazmin edileceğini duyurdu.

