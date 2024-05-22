THY'den "İBB'ye uçak kiralama" açıklaması

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bir grup gazeteciyle düzenlediği İtalya gezisinin uçak kiralama yöntemiyle yapıldığını açıkladı. Açıklamada "Tarifeli bir uçuşumuzun özel bir heyete tahsis edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir." denildi.

THY'den "İBB'ye uçak kiralama" açıklaması
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İBB'nin gazetecilerle Roma ziyareti | İmamoğlu: Etik kurallar üzerinden eleştirileri dinliyoruz

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Türk Hava Yolları'ndan () İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin () gezisinde kiraladıkları uçak hakkında açıklama yapıldı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ve heyetinin Roma uçuşları için tarifeli bir seferimizin tahsis edildiği yönündeki ifadelere açıklık kazandırmak isteriz. Sayın Başkan ve heyetinin Roma seyahati, tarifeli bir uçuşumuzla gerçekleşmemiş olup, Türk Hava Yollarına gelen talep üzerine Boeing-737 uçağımız kiralama yöntemiyle tahsis edilmiştir. Tarifeli bir uçuşumuzun özel bir heyete tahsis edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

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