THY'den İtalya uçuşlarıyla ilgili bilgilendirme

Türk Hava Yolları (THY), İtalya'nın corona virüs önlemleri kapsamında Türkiye'den gelen yolcular için zounlu tuttuğu aşı veya negatif PCR test uygulamasının kaldırıldığını duyurdu.

Haberler - DHA 03.06.2022 - 20:17 | Son Güncelleme : 03.06.2022 - 20:18

THY'den İtalya uçuşlarıyla ilgili bilgilendirme

Türk Hava Yolları, corona virüs önlemleri kapsamında 'den gelen yolculara aşı veya negatif PCR test ibrazı zorunluğu isteyen 'nın bu tedbirleri kaldırdığını açıkladı.

THY'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, İtalya'ya seyahat edecek yolculara ülkede uygulanan covid-19 tedbirlerinin sona erdiği belirtilerek, "İtalya'da uygulanan Covid-19 kısıtlamaları kaldırılmıştır. İtalya'ya girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" denildi.

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