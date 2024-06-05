Ticaret Bakanı Bolat'ın görevinden affını istediği iddiasına yalanlama

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın görevinden affını istediği iddia edildi.
İddialara Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yalanlama geldi.
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakan Bolat'ın ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını istediği yönündeki iddialar, piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik manipülasyonlardır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.
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