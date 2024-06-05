Ticaret Bakanı Bolat'ın görevinden affını istediği iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın, ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını istediğine ilişkin iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Ticaret Bakanı Bolat'ın görevinden affını istediği iddiasına yalanlama

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın görevinden affını istediği iddia edildi.

İddialara Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yalanlama geldi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakan Bolat'ın ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını istediği yönündeki iddialar, piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik manipülasyonlardır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Beton santralinin atıklarını denize döktüler

Beton santralinin atıklarını denize döktüler

İstanbul'un bazı ilçelerinde 15 saatlik su kesintisi yapılacak

İstanbul'un bazı ilçelerinde 15 saatlik su kesintisi yapılacak

Araç içi 49 dereceyi gösteriyordu: Sıcak hava otomobili yaktı

Araç içi 49 dereceyi gösteriyordu: Sıcak hava otomobili yaktı

İki kardeşin 4 saat arayla sır ölümü

İki kardeşin 4 saat arayla sır ölümü

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı seçimlerinde kayyum gerilimi

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı seçimlerinde kayyum gerilimi

İtfaiye aracı şarampole uçtu

İtfaiye aracı şarampole uçtu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...