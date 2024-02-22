Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat'ın babası Şevki Bolat tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında yaşamını yitirdi.



Şevki Bolat için Zeytinburnu Merkez Efendi Camisi’nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.



Ömer Bolat ve ailesi taziyeleri cami avlusunda kabul etti.



Cenaze namazına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, eski Başbakan Binali Yıldırım, TBMM eski Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin de aralarında bulundğu çok sayıda siyasi ve iş insanı katıldı.

Şevki Bolat’ın cenaze namazını İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş kıldırdı.



Babası Şevki Bolat’ın cenazesinde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Ailemizin çınarı, reisi olan muhterem babamızın ve diğer Müslüman kardeşlerimizin cenazelerine katıldığınız için ailelerimiz adına çok teşekkür ediyoruz, acımızı paylaştınız. Allah sizlerin, bizlerin, hepimizin ölmüşlerine gani gani rahmet eylesin, mekanlarını cennet eylesin. Bu aziz topraklarda yaşamamızı borçlu olduğumuz aziz şehitlerimize de rabbim gani gani rahmet eylesin.” ifadelerini kullandı.