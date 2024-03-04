Ticaret Bakanı'na kaçak çay ikram eden esnaf herkesi güldürdü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yeniden aday gösterilen AK Parti'li Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ile seçim çalışması için ilçede esnaf ziyareti yaptı.



Ticaret Bakanı'nı gören bir esnaf, onu iş yerinde çay içmeye davet etti. Çayın sıcak olup olmadığını soran Bolat, "Sıcak" yanıtını alınca içeri girdi.



"ÇAYIM KAÇAKTIR AMA SÖYLEYEYİM..."

Esnaf ise bakana dönerek, "Çayım kaçaktır ama, onu söyleyeyim." dedi. Ticaret Bakanı'nın yanında kaçak çay kullandığını söyleyen esnafa AK Parti'li Demir, "Ticaret Bakanı'nın yanında bu söylenir mi?" dedi. İlginç durum çevredikileri güldürdü.



Bu ilginç durumu Gümrük Muhafaza Personeli Derneği'nin Instagram hesabından paylaşılarak şu not düşüldü:



"Bakanımız Ömer Bolat ile Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'in esnaf ziyaretinde, esnafın ikram ettiği çayın kaçak olduğunu söylemesi, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir tarafından böyle yanıt buldu."