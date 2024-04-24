Ticari takside uyuşturucu ele geçirildi

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri tarafından Cemalettin Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda, C.D. (25) isimli şüphelinin sevk ve idaresindeki, A.K. (22) isimli kişinin yolcu olarak bulunduğu ticari takside 2 parça halinde toplamda 3,73 gram metamfetamin, 1 adet payp ve 1 adet kesici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

