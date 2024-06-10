TİGEM arazisindeki büyük yangın kontrol altına alındı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesindeki TİGEM’e ait ekili arazide yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.

TİGEM arazisindeki büyük yangın kontrol altına alındı

Edinilen bilgiye göre , akşam saatlerinde Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü (TİGEM) Gümüşsu mevkisinde yaşandı.

İddiaya göre, yıldırım düşmesi sonucu buğday ekili arazide yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın nedeniyle merkez ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çevre köylerde yaşayan vatandaşlar da kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı. Vatandaşlar ve ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı bölgedeki hasar tespit çalışmalarının ise yarın gerçekleştirileceği öğrenildi.

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