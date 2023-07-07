Tıkalı lavaboyu açmak isterken hastanelik oldu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan bir kişi, evinde tıkalı lavaboyu açmak isterken hastanelik oldu. Kimyasal toz üzerine sıcak su döken Adem Ç., oluşan patlama sonrası yüzünden yaralandı.

Tıkalı lavaboyu açmak isterken hastanelik oldu

'nin Körfez ilçesinde Adem Ç., (30) evinde tıkalı lavaboyu açmak için kullandığı açıcının patlamasıyla yaralandı.

Olay, 2 gün önce Adem Ç.’nin Güney Mahallesi'nde yaşadığı evde meydana geldi.

Tıkalı lavabosunu açmak isteyen Adem Ç., lavabo açıcı kullandı. Adem Ç.'nin lavabodaki kimyasal toz üzerine sıcak su dökmesiyle patlama oldu.

Yüzünden yaralanan Adem Ç., sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Adem Ç. hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

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