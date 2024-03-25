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TikTok’ta çocuklara cinsel istismar tuzağı iddiası: Gözaltındaki Mehmet A’nın ifadesi ortaya çıktı

TikTok’ta yaptığı yayınlarda çocukları taciz ettiği iddia edilen emekli uzman çavuş Mehmet A’nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. İfadesinde taciz suçlamasını reddeden Mehmet A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TikTok’ta çocuklara cinsel istismar tuzağı iddiası: Gözaltındaki Mehmet A’nın ifadesi ortaya çıktı

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TikTok’ta yaptığı canlı yayınlarda çocukları taciz ettiği iddia edilen Mehmet A., adliyeye sevk edildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine polis ekipleri, sosyal paylaşım sitesinde müstehcen yayın yapıp, çocukları taciz ettiği iddia edilen Mehmet A’nın yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada Mehmet A’nın Tokat’ın Erbaa ilçesinde yaşadığı belirlendi.

Ekipler, psikolojik problemleri sebebiyle 2010’da uzman çavuşluktan malulen emekli olduğu öğrenilen Mehmet A’nın evine operasyon düzenledi.

TikTok’ta çocuklara cinsel istismar tuzağı iddiası: Gözaltındaki Mehmet A’nın ifadesi ortaya çıktı - 1 Mehmet A’nın yaptığı canlı yayınlarla çocukları cinsel taciz tuzağına çektiği iddia edildi

Müstehcenlik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile aşağılama suçlarından gözaltına alınan Mehmet A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TACİZ İDDİASINI REDDETTİ

Mehmet A., emniyetteki ifadesinde hakkındaki iddiaları kabul etmediğini söyledi.

“Sosyal paylaşım sitesi ’ta canlı yayınlar yapıyorum.” diyen Mehmet A., “Yaptığım yayınlarda çocukları taciz etmedim.” ifadelerini kullandı.

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