Tillandsia (Hava Çiçeği): Toprağa ihtiyaç duymayan bitki

Antalya'da dekoratif çiçekler üzerine üretim ve dağıtım yapan Ün Tarım Çiçekçilik'in, yurt dışından fide olarak getirilip yetiştirdiği hava çiçeği (Tillandsia), kadınların yeni gözde çiçeği oldu.

10 bin adet yetiştirilerek değişik dekoratif eşyaların içine konularak satışı yapılan hava çiçeği, toprağa ihtiyaç duymaması nedeniyle böceklenme, sineklenme ve hastalanma riski bulunmuyor.



Firma sahibi Haydar Bülent Yıldırım, hava çiçeğinin İspanya'dan geldiğini, yosun familyasının bir üyesi olduğunu anlattı. Hava çiçeğiyle kadınların yeni yeni tanıştığını söyleyen Yıldırım, topraksız çiçeklerin avantajlı yanlarını şöyle anlattı:



"Hava çiçeği, yosun familyasından bir çiçek. Toprağa hiç ihtiyacı yok. Sadece haftada birkaç kez fısfıs su ile yaşayabiliyor. Uzayıp giden, çok güzel bir dekoratif çiçek. Topraksız olduğu için gübre ihtiyacı da olmuyor. Bununla birlikte sineklenme ile hastalanma riski hiç yok. Bu ürün bize fide olarak İspanya'dan geliyor. Hava çiçeğinin üretimini yapıp dağıtımını gerçekleştiriyoruz. İlk parti olarak 10 bin adet yetiştirdik. Her yeni üretim bandında bu sayı artacak. Bu çiçekleri değişik dekoratif ürünlerin içine koyarak dağıtımını yapıyoruz. Oldukça popüler bir çiçek haline geldi."



Kullanılan dekoratif eşyalara göre ücretlendirilen hava çiçeği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle farklı aksesuarlarla da satışa çıkacak. 9 ila 100 TL arasında satılan topraksız çiçek, Türkiye'nin farklı şehirlerinde kadınlarla buluşmaya hazırlanıyor.

TİLLANDSİA (HAVA ÇİÇEĞİ) ÖZELLİKLERİ VE BAKIMI



Büyük ölçüde alt tabakaya ihtiyaç duymayan tillandsia, hem bahçede hem de yaşam alanlarında yetiştirilebilir. Hayatta kalması için gerekli olan suyu ve önemli mineralleri, yapraklarında bulunan özel pullarla doğrudan havadan alır.

Tillandsialar, çoğu koşulda büyümek için toprağa ihtiyaç duymazlar. Genellikle ağaçlarda, kayalarda ve kaktüslerde epifit olarak büyüyen bu tropik bitkiler, “yavrular” veya ofsetler üreterek ürerler. Bir bitki 12 “yavru” üretebilir. Türlerin çoğu, çiçek açma zamanı geldiğinde yaprak renginde değişiklik yapma eğilimindedir. Yapraklar yeşilden kırmızımsı veya mor renge dönüşecektir.

Bakımı da oldukça kolay Tillandsia'nın haftada bir kez açık havada yaklaşık 20 dakika bekletilmesi veya haftada 2-3 defa su püskürtülmesi yeterlidir.

Tillandsia her zaman sabah saatlerinde sulanmalıdır. Bitkinin altında bulunan kapta hava akışının yeterli olması önemlidir. Hiçbir koşulda uzun aralıklarla doğrudan güneş ışığına bırakılmamalıdır.