TIR dorsesinden 10 göçmen çıktı

Düzce’de şüphe üzerine durdurulan TIR'da 10 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi de gözaltına aldı.

TIR dorsesinden 10 göçmen çıktı

’de bir TIR şüphe üzerine polis ekiplerince durduruldu.

Olimpiyat kavşağı mevkiinde yabancı plakalı TIR'ın içerisinde denetim gerçekleştiren polis ekipleri, 10 düzensiz yakaladı.

TIR sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan bir kişi gözaltına alındı. Karakolda yapılan kontrollerde göçmen kaçaklarını yurt dışına götürme vaadiyle para aldıkları tespit edilen 2 şahıs tutuklama talebi ile adli makamlara sevk edildi.

10 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere Kocaeli’ye gönderildi.

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