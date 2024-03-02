TIR, kamyona çarptı | 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı: 52 koyun telef oldu

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde önündeki kamyona çarpan TIR'ın sürücüsü Emin Er (35) yaralandı; yanında yolcu koltuğundaki eşi Serap Er (32) ise hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsünün de yaralandığı kazada koyunların 52'si telef oldu.

TIR, kamyona çarptı | 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı: 52 koyun telef oldu

Kaza, saat 12.30 sıralarında İzmir- İstanbul otoyolunun 'in Savaştepe ilçesi Kurudere mevkisinde meydana geldi.

Balıkesir'den İstanbul yönüne giden Emir Er'in kullandığı TIR, aynı istikamete giden Tayfun Daran yönetimindeki koyun yüklü kamyona arkadan çarptı. Yoldan çıkan kamyon sulama kanalına devrildi. TIR ise sulama kanalına girerek, durabildi.

sürücüsü Daran ile araçta sıkışan TIR şoförü Er ve yanındaki eşi yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, jandarma ve otoyol polisi sevk edildi.

Kamyon şoförü Daran ile itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkartılan TIR şoförü Emir Er ve eşi Serap Er' ambulansla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

TIR, kamyona çarptı | 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı: 52 koyun telef oldu - 1

Yaralılardan durumu ağır olan Serap Er, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Devrilen kamyonun metal kasası itfaiye ekipleri tarafından kesilerek koyunlar çıkarıldı.

Kamyondaki 100 koyundan 52'sinin telef olduğu belirlendi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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