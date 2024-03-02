TIR, kamyona çarptı | 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı: 52 koyun telef oldu

Kaza, saat 12.30 sıralarında İzmir- İstanbul otoyolunun Balıkesir'in Savaştepe ilçesi Kurudere mevkisinde meydana geldi.

Balıkesir'den İstanbul yönüne giden Emir Er'in kullandığı TIR, aynı istikamete giden Tayfun Daran yönetimindeki koyun yüklü kamyona arkadan çarptı. Yoldan çıkan kamyon sulama kanalına devrildi. TIR ise sulama kanalına girerek, durabildi.

Kamyon sürücüsü Daran ile araçta sıkışan TIR şoförü Er ve yanındaki eşi yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, jandarma ve otoyol polisi sevk edildi.

Kamyon şoförü Daran ile itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkartılan TIR şoförü Emir Er ve eşi Serap Er' ambulansla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.