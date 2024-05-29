TIR kazasında 100 koyun öldü

Siirt-Baykan kara yolu, Baykan ilçe merkezi girişinde Hasan D. yönetimindeki TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi.



Kazada sürücü yaralanırken TIR’ın dorsesindeki 100 koyun öldü.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Hasan D. ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ölen koyunların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.