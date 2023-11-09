TIR refüjde asılı kalınca yol trafiğe kapatıldı

Maltepe'de bariyerlere çarpıp refüjde asılı kalan TIR nedeniyle Başıbüyük Yolu Caddesi trafiğe kapatıldı.

TIR refüjde asılı kalınca yol trafiğe kapatıldı
İstanbul trafiğinde sağanak etkisi: Yoğunluk yüzde 80'i geçti

İstanbul trafiğinde sağanak etkisi: Yoğunluk yüzde 80'i geçti

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Başıbüyük'ten D-100 kara yolu istikametine seyir halindeki, Uğur Ö'nün kullandığı TIR, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle refüjde asılı kalan TIR nedeniyle olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. TIR sürücünün yaralanmadığı kazanın ardından yol saat 06.30'dan itibaren trafiğe kapatıldı.

Araçlardan inmek zorunda kalan vatandaşlar Başıbüyük Yolu Caddesi'nde yürümek zorunda kaldı.

Refüjdeki tırı kaldırma çalışmaları sürüyor.

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