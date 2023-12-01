TIR şoförlerinin borç kavgasında kan aktı

Bursa’da borç nedeniyle çıkan kavgada Zekayi K. isimli kişi tüfekle vuruldu. Vural E. ise tekme ve yumruklarla dövülürken, iki yaralı hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak Zekayi K.’nin ağabeyi İbrahim K. gözaltına alındı.

TIR şoförlerinin borç kavgasında kan aktı

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’da TIR şoförlerinin borç kavgasında kan aktı.

​Olay, saat 15.00 sıralarında İnegöl’deki bir fabrikanın önünde meydana geldi.

TIR sürücüleri Zekayi K. ile Vural E. arasında borç nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Taraflar birbirine saldırırken, Vural E. araçtan aldığı tüfekle Zekayi K.'ye ateş açtı. Zekayi K. kanlar içinde yere yığılırken, kavgayı gören Zekayi K.’nin ağabeyi İbrahim K. de tekme ve yumrukla Vural E.’ye saldırdı.

TIR şoförlerinin borç kavgasında kan aktı - 1

Çevredekiler tarafları ayırırken, ihbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Zekayi K. özel araçla, Vural E. ise ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İbrahim K. gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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