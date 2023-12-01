TIR şoförlerinin borç kavgasında kan aktı

Çevredekiler tarafları ayırırken, ihbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Zekayi K. özel araçla, Vural E. ise ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



İbrahim K. gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.