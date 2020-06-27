TIR'da başlayan yangın tarlayı yaktı

Edirne'de balya yüklü TIR'da başlayan yangın yol kenarındaki tarlaya sıçradı. Buğday ekili 40 dönüm tarla yanarken TIR sürücüsü gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı 27.06.2020 - 11:48 | Son Güncelleme : 27.06.2020 - 11:50

İlişkili Haberler

İstanbul Bahçelievler'deki tekstil atölyesindeki patlama anı kamerada

İstanbul Bahçelievler'deki tekstil atölyesindeki patlama anı kamerada

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde balya yüklü TIR ve 40 dönüm buğday tarlası yandı.

Alınan bilgiye göre, Çalıköy mevkisinde balya yüklü bir TIR'ın dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede buğday ekili tarlaya da sıçradı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Uzunköprü itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da yardımıyla itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, 6 saat süren çalışma sonunda söndürüldü.

TIR'ın dorsesi ile 40 dönüm buğday tarlasının zarar gördüğü yangınla ilgili TIR sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...