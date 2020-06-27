İstanbul Bahçelievler'deki tekstil atölyesindeki patlama anı kamerada

İstanbul Bahçelievler'de bir binanın bodrum katındaki tekstil atölyesi olarak kullanılan işyerinde patlama, güvenlik kameralarına böyle kaydedildi. İstanbul Valiliği, ilk belirlemelere göre gaz sıkışmasından kaynaklandığı belirlenen patlamada, yabancı uyruklu bir kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin hafif yaralandığını bildirdi.

27.06.2020 - 11:08 | Son Güncelleme : 27.06.2020 - 11:34

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