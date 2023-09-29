TIR'dan kopan lastik zincirleme trafik kazasına neden oldu

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde TIR'dan kopan lastik nedeniyle 5 otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

TIR'dan kopan lastik zincirleme trafik kazasına neden oldu

Anadolu Otoyolu'da İstanbul istikametine seyreden, sürücü ve plakası belirlenemeyen TIR'ın lastiği Yeniçağa Gişeleri mevkisinde yerinden çıktı. TIR yoluna devam ederken arkasında seyreden bir otomobilin lastiğe çarpması sonucu meydana geldi.

Yağışlı hava nedeniyle görüş mesafesinin az olduğu otoyolda, lastiğe çarpan otomobilin arkasında bulunan 4 otomobil daha birbirlerine çarptı.

Meydana gelen zincirleme trafik kazalarında yaralanan 3 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 'daki hastanelere kaldırıldı.

nedeniyle bir süre iki şeritten sağlanan ulaşım, ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından normale döndü.

Öte yandan polis ekiplerinin, lastiği koptuğu için kazaya neden olan TIR'ı otoyolun Bolu kesiminde tespit ederek durdurduğu öğrenildi.

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