TIR'ın çarptığı otomobil hurdaya döndü: 1'i ağır 2 yaralı

Kaza, Aydın-İzmir Otoyolu Germencik ilçesi Ömerbeyli Mahallesi mevkiinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi.

E.T. idaresindeki otomobil, aynı istikametteki H.A. idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobile, o esnada aynı yönden gelen İ.T. yönetimindeki TIR çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken otomobilin sürücüsü H.A. ile yolcu konumundaki İ.A. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaralıları araçtan çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan İ.A.'nın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.