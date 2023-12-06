TIR'ın dorsesinden 61 kaçak göçmen çıktı

Amasya'da yol kontrolünde durdurulan bir TIR’ın dorsesinde 1’i Bangladeş, 60’ı Afganistan uyruklu, 61 kaçak göçmen çıktı.

TIR'ın dorsesinden 61 kaçak göçmen çıktı

Ağrı’dan İstanbul’a giden T.S. yönetimindeki 91 AB 706 İran plakalı TIR, öğle saatlerinde Taşova uygulama noktasında durduruldu. Yapılan kontrollerde TIR’ın dorsesinde, yaşları 18 ile 30 arasında değişen 1’i Bangladeş, 60’ı Afganistan uyruklu olmak üzere 61 kaçak yakalandı. TIR şoförü T.S. gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen kaçak göçmenler, parmak izleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, T.S.’nin işlemleri sürüyor.

TIR'ın dorsesinden 61 kaçak göçmen çıktı - 1

İKİSİ KAÇMAYA ÇALIŞTI

Kaçak göçmenlerden 2'si, hastanedeki sağlık raporu işlemlerinin ardından polis aracına götürülmek istendikleri sırada kaçtı.

Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan 2 kaçak göçmenin kaçış anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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