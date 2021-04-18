Tırtıl konvoyu heyecan yarattı: Görenler yılan zannetti

Tekirdağ’da konvoy oluşturup yeni yaşam alanlarına ilerleyen tırtılların o anları görenleri hayran bıraktı. Konvoy oluşturan tırtılları gören bazı vatandaşlar, yerde hareket eden nesneleri ilk bakışta uzun bir yılan zannetti.

İHA 18.04.2021 - 08:47

Tırtıl konvoyu heyecan yarattı: Görenler yılan zannetti

Nisan ayından itibaren çeşitli ağaçlık alanlarında kendini gösteren tırtıllar, adeta bir trenin vagonları gibi art arda yapışarak yeni yaşam alanlarına ilerlemeye çalıştı.

İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

Tekirdağ’da ağaçlık ve otluk alanlardan gelip, kaldırıma çıkarak uzun bir çizgi halinde ilerleyen tırtıl konvoyu, ilk bakışta yıllan zannedilse de bu durumla ilk kez karşılaşan vatandaşlar büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kaldırımda ilerlemeye çalışan tırtıl konvoyu ilginç görüntülere sahne olurken, tırtılların o anları vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Nizami bir şekilde hiç sırayı bozmadan ilerleyen tırtıl konvoyu, bir süre sonra gözlerden kayboldu.

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