Tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan hakkında yürütülen soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla İstanbul'da ifade verdi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında zorla getirme kararı çıkarılan Üzümcü, Anadolu Adalet Sarayı'na geldi.
Burada, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Tuncay Karcıoğlu'na ifade veren Üzümcü, daha sonra adliyeden ayrıldı.
Üzümcü hakkında, sosyal medya hesapları üzerinden farklı tarihlerde "Cumhurbaşkanı'na hakaret" içeren paylaşımlarda bulunduğu iddiası üzerine yapılan ihbar kapsamında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma kapsamında Üzümcü hakkında ifadeye gelmediği gerekçesiyle zorla getirme kararı çıkarılmıştı.
Tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü ifade verdi
Anadolu AjansıTürkiye
Tiyatro sanatçısı Üzümcü, "Cumhurbaşkanı'na hakaret"ten hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdi.
Tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan hakkında yürütülen soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla İstanbul'da ifade verdi.