Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu kimdir?

Merhum Recep Yazıcıoğlu’nun MHP’den Tokat Belediye Başkanı seçilen oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nun kim olduğu merak konusu oldu. 31 Mart seçimlerinin ardından başkan seçilen Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun hayatı merak ediliyor. Peki, Mehmet Kemal Yazıcıoğlu kimdir?

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu kimdir?

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni 'ta kazanıp belediye başkanı seçilen Mehmet Kemal Yazıcıoğlu mazbatasını alarak göreve başlamıştı. İşte, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu hakkında bilgiler...

MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU ?

'nin "Süper Vali" olarak tanıdığı Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu 1982 yılında dünyaya geldi.

Bilkent Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi'nde eğitim aldı.

İş insanı olarak faaliyet gösteren Yazıcıoğlu, 2024 yerel seçimlerinde MHP'den Tokat Belediye Başkan adayı oldu ve seçildi.

Yazıcıoğlu, evli ve 1 çocuk babasıdır.

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