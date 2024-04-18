Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 18.11 sıralarında merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntının 5,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Deprem çevre illerden de hissedildi.
AFAD, depreme ilişkin gelişmeleri takip ettiklerini bildirdi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 18, 2024
Büyüklük:5.6 (Mw)
Yer:Sulusaray (Tokat)
Tarih:2024-04-18
Saat:18:11:22 TSİ
Enlem:40.05806 N
Boylam:35.95611 E
Derinlik:5.99 km
Detay:https://t.co/4qHx1lPdvQ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
3 İLÇEDE OKULLAR TATİL
Tokat'ta gece saatlerinde 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem daha olmuştu.
Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde okulların bugün tatil edildiğini bildirmişti.
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