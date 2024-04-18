Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 18.11 sıralarında merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Sarsıntının 5,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.



Deprem çevre illerden de hissedildi.



AFAD, depreme ilişkin gelişmeleri takip ettiklerini bildirdi.