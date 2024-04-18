Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 18.11 sıralarında merkez üssü 'ın Sulusaray ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntının 5,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Deprem çevre illerden de hissedildi.

AFAD, depreme ilişkin gelişmeleri takip ettiklerini bildirdi.

3 İLÇEDE OKULLAR TATİL

Tokat'ta gece saatlerinde 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem daha olmuştu.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde okulların bugün tatil edildiğini bildirmişti.

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