Tokat'ta başına taşla vurularak öldürülmüş ceset bulundu

Ekiplerin inceleme yaptığı sırada olay yerine gelen Ahmet Erdoğar, hayatını kaybeden kişinin kardeşi Tuncay Erdoğar olduğunu teşhis etti. İncelemenin ardından olayda kullanılan taşlar delil olarak muhafaza altına alındı. Tuncay Erdoğar’ın cesedi ise Erbaa Devlet Hastanesinin morguna konuldu.



Polis Tuncay Erdoğar’ı öldüren kişi ya da kişileri bulmak için soruşturma başlattı.