Tokat'ta başına taşla vurularak öldürülmüş ceset bulundu

Tokat'ın Erbaa ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Gazi Bulvarında bulunan eski devlet hastanesinin bahçesinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler boş arazide başına taşla vurularak dövülmüş erkek cesedi ile karşılaştı.
Ekiplerin inceleme yaptığı sırada olay yerine gelen Ahmet Erdoğar, hayatını kaybeden kişinin kardeşi Tuncay Erdoğar olduğunu teşhis etti. İncelemenin ardından olayda kullanılan taşlar delil olarak muhafaza altına alındı. Tuncay Erdoğar’ın cesedi ise Erbaa Devlet Hastanesinin morguna konuldu.
Polis Tuncay Erdoğar’ı öldüren kişi ya da kişileri bulmak için soruşturma başlattı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Cinayet
- Tokat