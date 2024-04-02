Ev sahibinin annesine bakmaktan vazgeçince mahkeme kararıyla evden çıkarıldı

Çiğdem Vapur, eve gelen mahkeme kağıdı ile hayatının şokunu yaşadı. Telefonla arayan Vapur çifti bir türlü ev sahibine ulaşamadı. Uzun yol şoförü olan Serkan Vapur'un şehir dışında olması nedeniyle Çiğdem Vapur, 3 çocuğuyla birlikte eşyalarını taşımaya başladı.



Duruma sitem eden Vapur çifti balkona astıkları pankart ile ev sahiplerine tepki gösterdi.

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