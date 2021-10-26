Tokat'ta kamyonet uçuruma devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

Tokat Zile'de virajı alamayarak uçuruma devrilen kamyonetteki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 26.10.2021 - 02:45

Tokat'ta kamyonet uçuruma devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

Tokat'ın Zile ilçesinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Cengiz Akan yönetimindeki 06 MTG 02 plakalı kamyonet, Zile-Yıldıztepe karayolu Hasanağa köyü yakınlarında virajı alamayarak uçuruma devrildi.

Kazayı görenler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Ercan Çerter ve Ferhat Çerter olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Mehmet Ergül ise ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri de aynı hastanenin morguna götürüldü.

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