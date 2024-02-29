Tokat'ta köyde çıkan yangında 3 ev kül oldu

Tokat'ın Almus ilçesi Bağtaşı köyünde 51 yaşındaki engelli Sait Azman'ın evinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Yangını gören vatandaşlar, Almus Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Azman ve annesi Hüsne Azman (75) köylüler tarafından evden çıkarıldı.



Yangın bitişikteki 2 eve de sıçradı.



İtfaiye ve Almus Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonrasında söndürülen yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.



Köyün muhtarı Mustafa Karadağ, yaptığı açıklamada, "Diğer 2 evde yaşayan köylülerimiz şehir dışında olması nedeniyle olası bir faciadan dönüldü. Yangının başladığı evde yaşayan köylülerimiz devlet yardımı ile geçimini idame ettiriyordu. Evlerinin yanması ile birlikte büyük sıkıntı içerisine girdiler. Aynı durum yanan diğer 2 evde yaşayanlar için de geçerli. Tek tesellimiz can kaybının yaşanmaması." dedi.

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