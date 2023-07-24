Tokat'ta "mavi dil" karantinası

Tokat'ın Erbaa ilçesinde küçükbaş hayvanlarda görülen ''mavi dil'' hastalığı nedeniyle hayvan giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor.

Tokat'ta "mavi dil" karantinası

'ın Erbaa ilçesi Karayaka beldesinde bir işletmedeki küçükbaş hayvanlarda ''mavi dil'' hastalığının tespit edilmesinin ardından Erbaa Hayvan Sağlığı Zabıtası komisyonunun kararıyla tüm hayvan hareketleri yasaklandı.

Karara göre, Karayaka beldesi çevresinde toplam 10 kilometrelik alanda karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.

Tokat'ta "mavi dil" karantinası - 1

Hastalık sona erene kadar merkez mahalleler, Kale, Çevresu, Kızılçubuk, Aşağı Çandır, Tosunlar, Bağpınar, Güvençli, Yaylacık, Ballıbağ, Salkımören, Üzümlü, Yoldere köylerinde hastalığa duyarlı hiçbir hayvanın giriş ve çıkışına izin verilmeyeceği belirtildi.

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