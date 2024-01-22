Tokat’ta tomruk yüklü TIR devrildi: Çevre yolu ulaşıma açıldı

Tokat-Sivas kara yolu ile çevre yolunun kestiği Geyras Kavşağı mevkisinde Muhammet S. (25) idaresindeki TIR, kontrolden çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı. TIR'ın dorsesindeki tomruklar ise çevre yoluna dağıldı.



Sürücünün yaralanmadığı kazada, çevre yolunun Sivas yönü trafiğe kapandı.



Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği kazada, tomrukların kepçeyle kaldırılması sonrasında yol kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.



Yolda temizlik çalışmaları devam ediyor.

