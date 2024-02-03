TOKİ çekilişine katılanlara tapu tuzağı: 430 bin liralık vurgun

Eskişehir’de TOKİ’nin arsa çekilişine katılanlar, dolandırıcıların tuzağına düştü. Kuraya katılan vatandaşları arayıp, tapularının çıktığını ve 10 bin lira yatırmaları gerektiğini söyleyen O.S. isimli dolandırıcı, 43 kişiyi 430 bin lira dolandırdı. Gözaltına alınan O.S., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

TOKİ çekilişine katılanlara tapu tuzağı: 430 bin liralık vurgun

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polisi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın () yaptığı arsa çekilişine katılanları arayıp para istendiği şikayetleri üzerine soruşturma başlattı.

İncelemede TOKİ’nin çekiliş sonucu arsa almaya hak kazananları arayan S.O.’nun kendisini TOKİ’de görevli olarak tanıtıp, “Arsanızın tapusu çıktı, tapuyu almak için 10 bin TL yatırmanız gerekiyor.” diyerek 43 kişiyi dolandırdığı tespit edildi.

TOKİ çekilişine katılanlara tapu tuzağı: 430 bin liralık vurgun - 1

Asayiş Şubesi ekipleri tarafından Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yakalanan S.O., gözaltına alındı.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen S.O., çıkarıldığı mahkemede nitelikli suçundan tutuklandı.

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