TOKİ kuraları Bolu ve Karaman ile devam ediyor: TOKİ kura sonuçları saat kaçta açıklanacak?

TOKİ üçüncü etap kuraları için yeni tarih, resmi sitesi üzerinden duyuruldu. Yeni takvim doğrultusunda Bolu ve Karaman'da inşa edilecek konutların hak sahipleri 1 Aralık Perşembe günü belirlenecek.

TOKİ kuraları Bolu ve Karaman ile devam ediyor: TOKİ kura sonuçları saat kaçta açıklanacak?

50 bin sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen kura çekimleri devam ediyor. Günlük kura takvimine göre, 1 Aralık'ta Bolu ve Karaman illerindeki konutların kurası gerçekleştirilecek. Kura çekimi ardından Bolu'da 902 konut, Karaman'da 751 konut olmak üzere toplamda 1.653 konut hak sahiplerini bulacak.

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

KURA ÇEKİMİ NASIL YAPILACAK?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kura çekimi hakkında konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek."

TOKİ kuraları Bolu ve Karaman ile devam ediyor: TOKİ kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? - 1

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

TOKİ başvuru ücreti, IBAN aracılığıyla ödenebilecek. Diğer taraftan ödemeler, ATM aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek.

Yatırılan 500 TL'lik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine geri iade edilecek.

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