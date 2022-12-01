TOKİ kuraları Bolu ve Karaman ile devam ediyor: TOKİ kura sonuçları saat kaçta açıklanacak?

TOKİ 50 bin sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen kura çekimleri devam ediyor. Günlük kura takvimine göre, 1 Aralık'ta Bolu ve Karaman illerindeki konutların kurası gerçekleştirilecek. Kura çekimi ardından Bolu'da 902 konut, Karaman'da 751 konut olmak üzere toplamda 1.653 konut hak sahiplerini bulacak.



TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.



TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ NASIL YAPILACAK?



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kura çekimi hakkında konuşmasında şu ifadelere yer verdi:



"Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek."





TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE ZAMAN İADE EDİLECEK?



TOKİ başvuru ücreti, IBAN aracılığıyla ödenebilecek. Diğer taraftan ödemeler, ATM aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek.



Yatırılan 500 TL'lik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine geri iade edilecek.