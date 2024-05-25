Tonya Belediye Başkanı Beşel'e saldırı: Bir kişi tutuklandı

Trabzon'un Tonya ilçesi Belediye Başkanı Osman Beşel'in makam odasında darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan bir şüpheli tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tonya Belediye Başkanı Beşel'e saldırı: Bir kişi tutuklandı

Tonya Beşel'in makam odasında darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Tonya Adliyesi'ne getirildi.

Savcılık sorgularının ardından "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kamu görevlisine hakaret" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlılardan H.U. tutuklandı, diğer şüpheli H.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Makam odasına dün gelen 2 belediye personeli tarafından darbedilmesi sonucu yaralanan Tonya Belediye Başkanı Beşel, tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alınmıştı.

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