Toprağa gömülü kaçak trafo bulundu: 50 evin ihtiyacını karşılayacak kapasitede

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Aşağıkoçlu Mahallesi'nde Dicle Elektrik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, bir tarlada elektrik kabloları fark edildi.



Ayrıntılı inceleme başlatıldı. Bu kabloların, toprağın altına gizlenen, üzeri taşlarla kamufle edilen kaçak bir trafoya bağlı olduğu ortaya çıktı.



Yaklaşık 50 evin ihtiyacını karşılayacak kapasitede olan trafonun, günlük 8 saat çalıştırılsa bile yaklaşık 10 bin liralık elektrik tükettiği tespit edildi.



Dicle Elektrik'in saha operasyonlarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şeref Korhan, savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.



Korhan, özellikle yaz aylarında tarımsal sulama nedeniyle kaçak tüketimlerle daha sık karşılaştıklarını belirterek "Bu yıl 22 kaçak trafoya el koyduk.'' dedi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin