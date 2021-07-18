Torba yasa kabul edildi: Örgütlü suçlarda gözaltı süresi uzadı

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Yasayla, terör örgütleriyle irtibatı bulunan kamu görevlilerinin ihracına yetki veren düzenlemenin süresi 31 Temmuz 2021 itibariyle 1 yıl uzatılacak.

Terörle mücadele kapsamında gözaltı süresi hükümlerinin uygulaması da bir yıl daha devam edecek. Gözaltı süresi bireysel suçlarda 48 saat, toplu olarak işlenen suçlarda dört gün olacak. Bu süre en fazla iki defa uzatılabilecek.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun kayyum olarak atanmasına ilişkin hüküm, 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 3 yıl daha uzatılacak. 30 Nisan 2021'e kadar karşılıksız çek düzenleme suçundan mahkum olanların infazı durdurulacak.

Ayrıca, güvenlik korucularının ücretlerinin asgari ücretin altına düşmesi durumunda aradaki fark tazminat olarak ödenecek.

Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan tütün ticareti yapanlara yönelik cezalar, 01 Ocak 2022 tarihine ertelenecek.

İşverenlere sağlanan 75 lira asgari ücret desteği yıl sonuna kadar sürecek.