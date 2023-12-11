Tornavidalı cinayette haksız tahrik indirimli cezaya onama

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde işlenen tornavidalı cinayete ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.



Olay, 30 Ekim 2021’de Melikgazi ilçesi Belsin Selimiye Mahallesi’nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla yolda yürüyen Ahmet Çamlı ile karşıdan arkadaşı ve kardeşiyle gelen Burak Eroğlu arasında laf atma nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.



Kavgada Burak Eroğlu, tornavida ile Ahmet Çamlı’nın başına vurarak ağır yaraladı. Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Ahmet Çamlı, 12 gün sonra yaşamını yitirdi.



Olay sonrası Burak Eroğlu ile kavgaya karışan anne ve babasının da olduğu 3 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Eroğlu tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



TAHRİK İNDİRİMİYLE 18 YIL HAPİS CEZASI



Kayseri 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, tutuklu sanık Eroğlu’nu kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından sanık hakkında tahrik indirimi uygulayarak cezasını 18 yıla düşürdü. Heyet, diğer sanıkların ise beraatlerine hükmetti.



KARARA İTİRAZ EDİLDİ



Yerel mahkemenin kararını açıklamasının ardından ölen Ahmet Çamlı’nın ailesinin avukatları, haksız tahrik indirimi uygulanarak 18 yıl hapis cezası verilen Burak Eroğlu hakkındaki karar ile tutuksuz yargılanan, anne ve babası ile arkadaşına verilen beraat kararlarına itiraz etti.



Sanık Burak Eroğlu’nun avukatı ise, cezanın fazla olduğu gerekçesiyle dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı.



İSTİNAF KARARI ONADI



Dosyanın geldiği Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, yapılan inceleme sonrası, davayı karara bağladı. Ceza Dairesi’nce yerel mahkemenin verdiği kararda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilerek, yapılan başvuruların esastan reddine karar verildi. Oy birliği ile alınan kararın, Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği belirtildi.