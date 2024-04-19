Torununun dövdüğü anneanneden acı haber

Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde ikamet eden ve torunu tarafından saldırıya uğrayıp komaya giren Sahure Dudu Bahçeci'den acı haber geldi.



Anneanne Bahçeci, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen bu sabah hayatını kaybetti.



Polis, yaptığı araştırmada Talha Çorum'un henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı anneannesi Bahçeci'yi başını defalarca yere ve duvarlara vurarak teyzesi Hasibe Erdemir'i de yumrukladığını belirledi.



3 AY ÖNCE ALMANYA'DAN GELMİŞ



Şüpheli Talha Çorum'un 3 ay önce Almanya’dan gelerek anneannesi Sahure Dudu Bahçeci’nin yanına yerleştiği, Almanya’da bir süre psikiyatri tedavisi gördüğü, şizofreni tanısı konulduğu öne sürüldü.



Emniyette sorulara yanıt vermeyen Talha Çorum, adliyeye sevk edildi

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