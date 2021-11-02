'Tosuncuk'tan 'bank' savunması: Logoda inek var, banka demek saçma

Çiftlik Bank davasının tutuklu sanığı Mehmet Aydın, 'bank' ismini izin almadan kullandığı gerekçesiyle 3 yıl hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Mehmet Aydın, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) bağlandı.



Uruguay’dan iade işlemlerinin tamamlanması beklenen firari sanık Fatih Aydın ise duruşmada yer almadı. Duruşmada Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu avukatları ve Mehmet Aydın’ın avukatı da hazır bulundu.



"ÇİFTLİK BANK İSMİ İÇİN ONAY ALDIM"



Mehmet Aydın savunmasında önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek "Fame Game Softwar Ltd. Şti. ağabeyim ve bana aittir. Diğer iki şirket yani Fame Game Hayvancılık ve Tic. Şirketi ve Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Tic. Ltd. şirketi bana aittir. Ağabeyim hiçbir şirketin faaliyetine katılmamıştır" dedi.

Ağabeyinin kendisine yardımcı olduğunu söyleyen Aydın, "Ben çiftlik ürünleri üretmek istiyordum. Bal, süt, tereyağı gibi ürünler bir arada üretileceği için ‘Çiftlik Bank’ ismini düşündüm. Patent Enstitüsü’ne başvurdum ve ‘Çiftlik Bank’ ismi için onay aldım" diye konuştu.

"ÇİFTLİK BANK İSMİNİ TEK BAŞINA HİÇ KULLANMADIM"



Banka olabileceğine yönelik yanlış anlaşılmalar olmasın diye kullanıcı sözleşmesine ‘Çiftlik Bank bir banka değildir’ şeklinde açıklama eklediğini belirten Aydın, şunları söyledi:

"Ayrıca Çiftlik Bank ismini tek başına hiç kullanmadım. Örneğin Çiftlik Bank yazdığımda yanına şarküteri ibaresini de ekledim. 130 tane şarküteri açtım, kahvaltı salonu da açtırdım. İsim hakkı kullanırdım ama bunlarda Çiftlik Bank ibaresini tek başına kullanmadım."



"TELEVİZYONDA OYUN REKLAMI YAPTIRMADIM"

Aydın, Çiftlik Bank adıyla açtığı oyun sitesinde ödünç alma, para ve faiz verme gibi işlemlerde bulunmadığını iddia ederek savunmasını şu şekilde sonlandırdı:



"Hizmet bedeli olarak fatura kesiyorduk. Parayı önce benim siteme yatırıyorlardı, karşılığında da oyun altını alıyorlardı. Ben reklamlarda yanlış anlaşılacak izlenimler bırakmadım. Yaptığım televizyon reklamlarında süt, bal ve tereyağı gibi ürünler ön plana çıkarıldı. Televizyonlarda oyun reklamı da yaptırmadım, sadece çiftlik ürünleri reklamı yaptırdım. Türkiye’nin 8 farklı bölgesinde tesis açıldı. Açılan bu tesislerde de Çiftlik Bank ismini tek başına kullanmadım."

"SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM"

'Çiftlik Bank Süt Ürünleri' şeklinde isimler kullandığını belirten Aydın, "Çiftlik Bank’ın logosunda inek figürü vardır, buna bakıp da bir insanın banka çıkarımını yapması saçmadır" dedi.

Sanık Aydın, "Türkiye’de bank ibaresini kullanan pek çok şirket vardır. Kullandığım ibare banka değil, banktır. Diğer şirketler hakkında dava açılması gerekmektedir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.



"SUÇUN MADDİ UNSURLARI OLUŞMUŞTUR"



Sanık avukatı daha sonra yazılı beyan sunacağını söyledi. BDDK avukatı da şikayetlerinin devam ettiğini belirterek "Banka kelimesinin kullanılması 5411 Sayılı Yasa kapsamında suçun oluşması için yeterlidir. Suçun maddi unsurları oluşmuştur" dedi.



DURUŞMA ERTELENDİ



Ara kararını açıklayan mahkeme, Uruguay’dan iadesi beklenen firari sanık Fatih Aydın hakkında yakalama emrinin infazının beklenmesine karar verdi. Çiftlik Bank’a dair televizyon reklamlarının içeriklerinin temini için ilgili televizyon kurumlarına müzekkere yazılmasına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.



1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ



İddianamede sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın’ın '5411 Sayılı Bankacılık Kanununa Aykırılık' suçundan ayrı ayrı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.